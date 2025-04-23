Московские девелоперы осваивают остров Елены в Приморье: построят деревни и завезут ежиков

Последнее десятилетие остров Елены пережил несколько радикальных трансформаций в планах развития. Изначально застройщик предлагал создать «маленький Гонконг» с небоскребами, но к 2020 году от этой идеи отказались в пользу малоэтажной застройки с расширенной яхтенной инфраструктурой. К ВЭФ-2023 концепция снова изменилась — теперь речь шла о 10-этажных комплексах с социальными объектами и сохранением исторического наследия.
Как рассказали девелоперы NewsVL.ru, они сделали ставку на сохранение природного ландшафта: основные строительные работы пройдут в защищенной от ветров южной части, где уже сформировались пляжные зоны. Уникальный рельеф с живописными ложбинами определил концепцию «островков застройки» с зелеными дворами-парками в центре каждого квартала. Исторические тропы превратят в благоустроенные маршруты, а фортификационные сооружения Владивостокской крепости интегрируют в туристический кластер по образцу знаменитого Никола-Ленивца. Для поддержания экобаланса даже рассматривают необычное решение — завоз ежиков для контроля популяции змей.
Концепция застройки включает девять условных «деревень» с этажностью от 3 до 6 этажей, адаптированной под рельеф местности. Архитекторы гарантируют, что из каждого здания будет открываться вид на море, а сам остров сохранит статус общедоступной территории без закрытых кварталов и шлагбаумов. Внутри жилых зон появятся «микропарки», окружённые застройкой по периметру. Инфраструктура проекта объединит жилье, коммерческие пространства, комьюнити-центры и социальные объекты. Особое внимание уделено туристическому кластеру в северо-западной части с гостиницей, медицинским центром и видовыми площадками на закат. Отдельно запланирован террасный образовательный центр у пляжа и многофункциональная культурная площадка, дефицит которой особенно ощутим в городе.
Ключевым элементом станет новый двухполосный мост на Русский (50 м длиной) с возможностью прохода катеров. Проект, который планируют завершить до конца года, предусматривает бесплатный проезд, гостевые парковки и сохранение канала в нынешних границах. Вопрос с мариной пока открыт — причалы появятся, но их точное расположение прорабатывают. Бухта Соловьёва, ранее рассматривавшаяся для яхт-клуба, теперь станет общественным пространством с набережной, променадом и видовыми площадками. При этом ВКАД, обозначенный в документах, остаётся неопределённым проектом, не связанным напрямую с застройкой острова.
Около половины территории останется в ведении минобороны, а один участок сохранил прежнего частного владельца. Девелоперы ведут переговоры со всеми заинтересованными сторонами, включая творческое сообщество Владивостока для разработки концепции арт-пространств. Финансирование проекта уже обеспечено.
Напомним, в Приморье ведутся масштабные работы по преображению пляжа Патрокл. К началу сезона здесь появятся новые прогулочные зоны, волейбольные площадки и чистая песчаная береговая линия.