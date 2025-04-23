Московские девелоперы осваивают остров Елены в Приморье: построят деревни и завезут ежиков

Концепция застройки включает девять условных «деревень» с этажностью от 3 до 6 этажей, адаптированной под рельеф местности. Архитекторы гарантируют, что из каждого здания будет открываться вид на море, а сам остров сохранит статус общедоступной территории без закрытых кварталов и шлагбаумов. Внутри жилых зон появятся «микропарки», окружённые застройкой по периметру. Инфраструктура проекта объединит жилье, коммерческие пространства, комьюнити-центры и социальные объекты. Особое внимание уделено туристическому кластеру в северо-западной части с гостиницей, медицинским центром и видовыми площадками на закат. Отдельно запланирован террасный образовательный центр у пляжа и многофункциональная культурная площадка, дефицит которой особенно ощутим в городе.