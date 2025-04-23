В Приморье введены льготные тарифы на холодную воду и водоотведение

Документ, инициированный губернатором, направлен на модернизацию коммунальных сетей и защиту граждан от роста платежей. Согласно закону, краевое агентство по тарифам сможет устанавливать для ресурсоснабжающих организаций два вида тарифов: экономически обоснованный — с учетом всех затрат, включая инвестиционные расходы, и льготный — ограниченный предельными индексами роста коммунальных платежей, утвержденными правительством РФ.
Льготный тариф будет применяться, если ресурсоснабжающая компания приняла на баланс объекты, построенные или модернизированные за федеральные средства, заключила концессионное соглашение или реализует инвестиционную программу. Льготами смогут пользоваться жители края, управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы.
Для потребителей, получающих услуги от государственных или муниципальных казенных учреждений, предусмотрена социальная выплата. Она будет компенсировать разницу между экономически обоснованным и льготным тарифами за период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2030 года.
Компенсировать выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций планируется за счет субсидий из краевого бюджета. На это ежегодно потребуется около 300 млн рублей, еще 500 тыс. рублей заложат на социальные выплаты.
Как отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои, закон позволит без увеличения нагрузки на население повысить инвестиционную привлекательность водоканальной сферы, способствуя модернизации изношенной инфраструктуры и стабильной работе предприятий.