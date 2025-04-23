Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинскому бизнесу доначислили налогов почти на 11,9 млрд рублей

Вышло исследование, показавшее налоговые доначисления предприятиям после проведения проверок.

Анализ ситуации провели специалисты аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, которые составили своеобразный рейтинг регионов по доначислению налогов. Челябинская область оказалась в пятерке регионов с самыми большими доначисленными суммами.

В 2024 году в регионе налоговиками было проведено 1 225 985 камеральных проверок. Из них 86 были выездными В результате было дополнительно начислено 11 889 002 000 рублей. Сумма среднего доначисления за одну результативную выездную проверку в Челябинской области составила 115 227 163 рубля.

Отметим, что в Уральском федеральном округе по сумме дополнительных начислений Челябинская область заняла лишь второе место. Лидером в этом вопросе стала Свердловская область, где предприятиям дополнительно было начислено более 18,6 млрд рублей.