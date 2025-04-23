Челябинскому бизнесу доначислили налогов почти на 11,9 млрд рублей

В 2024 году в регионе налоговиками было проведено 1 225 985 камеральных проверок. Из них 86 были выездными В результате было дополнительно начислено 11 889 002 000 рублей. Сумма среднего доначисления за одну результативную выездную проверку в Челябинской области составила 115 227 163 рубля.