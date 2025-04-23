В Госдуме предложили ввести долгосрочные тарифы ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ нужно делать долгосрочные, а не индексировать каждый год, заявила aif.ru депутат Госдумы, зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«У всех такое предложение — надо делать долгосрочные тарифы, не принимать их каждый год и подтверждать случаи выполнения определенных программ», — сказала парламентарий.
По ее мнению, ежегодная индексация для всех поставщиков ресурсов не приводит к изменениям в состоянии инфраструктуры.
«Если говорить про тарифы на коммунальные услуги, то сейчас существует такая система, когда правительство устанавливает некий “поток”, а регионы уже принимают решение по каждому виду ресурсов. Эта система не отражает реальных потребностей предприятий и реальных потребностей в повышении тарифов. Для некоторых нужно больше, например, вода у нас сильно недооценена. При этом теплоснабжающие организации неплохо себя чувствуют, но и на их услуги прибавляют цену», — пояснила депутат.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он назвал это неоправданным ударом по карману потребителей.