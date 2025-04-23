Владельцы магазинов попросили не сдерживать цены на продукты

«Производители и ритейлеры попросили кабмин не регулировать цены на продукты. Их беспокоит, что власти не отклоняют новые законодательные идеи по усилению контроля за стоимостью продтоваров», — говорится в материале «Ведомостей». Журналисты издания ознакомились с письмом представителей отрасли к Мишустину, где производители и ритейлеры выразили свою позицию по регулированию цен на продукты.