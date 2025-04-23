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Владельцы магазинов попросили не сдерживать цены на продукты

Отечественные производители и ритейлеры попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина не регулировать цены на продукты. Представителей отрасли беспокоит, что правительство не отклоняет новые законопроекты об усилении контроля за стоимостью товаров.

Производители и ритейлеры призвали правительство не регулировать цены на продукты.

Отечественные производители и ритейлеры попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина не регулировать цены на продукты. Представителей отрасли беспокоит, что правительство не отклоняет новые законопроекты об усилении контроля за стоимостью товаров.

«Производители и ритейлеры попросили кабмин не регулировать цены на продукты. Их беспокоит, что власти не отклоняют новые законодательные идеи по усилению контроля за стоимостью продтоваров», — говорится в материале «Ведомостей». Журналисты издания ознакомились с письмом представителей отрасли к Мишустину, где производители и ритейлеры выразили свою позицию по регулированию цен на продукты.

По данным Росстата, цены на картофель за последний месяц увеличились на 17,2%. Кроме того, на 9,9% подорожала свекла, на 9,4% — помидоры и на 8,2% — белокочанная капуста.