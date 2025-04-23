600 тысяч куриных яиц проверил Россельхознадзор в аэропорту Иркутска

Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии сообщил об итогах контроля за товарами, подлежащими ветеринарному надзору, в аэропорту Иркутска в период с 28 марта по 18 апреля 2025 года. В частности, проверено более 10,7 тысяч шкурок соболя, отправленных на аукцион в Санкт-Петербург, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.