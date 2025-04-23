600 тысяч куриных яиц проверил Россельхознадзор в аэропорту Иркутска

Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии сообщил об итогах контроля за товарами, подлежащими ветеринарному надзору, в аэропорту Иркутска в период с 28 марта по 18 апреля 2025 года. В частности, проверено более 10,7 тысяч шкурок соболя, отправленных на аукцион в Санкт-Петербург, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
Также государственные инспекторы надзорного ведомства проконтролировали 4,1 тысяч аквариумных рыбок из Москвы, 16,3 тысяч суточных цыплят из Тульской области, 86,7 кг мяса и мясопродуктов из Московской области и Алтайского края, 1,5 тонны рыбы и морепродуктов из разных регионов, 450 кг кормов из Челябинской области, Крыма и Ленинградской области, 258,6 кг готовых продуктов в Камчатский край.
За указанный период оформлен вывоз 12 кошек и собак, выезжающих с владельцами в разные страны мира. Сотрудники провели осмотры и проверили документы. Нарушений не выявили.
Также проконтролирован экспорт в Монголию более 600 тысяч куриных яиц и ввоз небольшой партии тушёной баранины весом в 2,4 кг из Монголии.
За отчетный период выявили 79 нарушений. Изъято и уничтожено 77,9 кг запрещенных продуктов, ввезённых без разрешений.
Напоминаем, что Россельхознадзор изъял 99,7 тысячи тонн зерна в Приангарье с начала 2025 года. Ведомство аннулировало 56 деклараций на зерновые культуры из-за нарушения технического регламента.