Из 135 тысяч тонн отходов на Байкале обрабатывается только 23%

Напомним, 22 апреля прокуратура Ольхонского района провела проверку в связи с установленным в ходе мониторинга социальных сетей сообщением о загрязнении отходами леса, а также площадки временного накопления в Хужире. Установлено, что зимой мусор с площадки не вывозился. Вопреки требованиям закона органами местного самоуправления достаточные меры для решения вопроса по недопущению захламления территории не были приняты.