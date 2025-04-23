Из 135 тысяч тонн отходов на Байкале обрабатывается только 23%

Из 135 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, которые образуются в центральной экологической зоне озера Байкал, обрабатывается только 31 тысяча. Об этом рассказал 22 апреля первый заместитель главы минприроды РФ Константин Цыганов, представляя национальный проект «Экологическое благополучие», на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России»(0+), сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
Как заявляет Цыганов, строительство 13 мусорообрабатывающих предприятий в Иркутской области и Бурятии позволит сортировать весь мусор на Байкале, учитывая оставленный туристами. Причем, принимался во внимание и фактор роста туристического потока на Байкале.
Напомним, 22 апреля прокуратура Ольхонского района провела проверку в связи с установленным в ходе мониторинга социальных сетей сообщением о загрязнении отходами леса, а также площадки временного накопления в Хужире. Установлено, что зимой мусор с площадки не вывозился. Вопреки требованиям закона органами местного самоуправления достаточные меры для решения вопроса по недопущению захламления территории не были приняты.