Две крупные ветряные электростанции за $3,3 млрд появятся в Жамбылской области

Еще одна компания ведет строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе. Она планирует вложить в проект 1 триллион тенге инвестиций (1,9 миллиардов долларов). В настоящее время товариществу выделено 52 тысячи гектаров земельного участка. Ожидается, что объектов будет введен в эксплуатацию в 2028 году.