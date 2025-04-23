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Две крупные ветряные электростанции за $3,3 млрд появятся в Жамбылской области

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Две крупные ветряные электростанции построят в Жамбылской области общей мощностью 2 ГВт.

Источник: Акимат Жамбылской области

В регионе уже функционируют 22 возобновляемых источника энергии общей мощностью 571,3 мегаватт. В том числе шесть гидроэлектростанций, десять ветряных электростанций и шесть солнечных электростанций.

На аппаратном совещании в акимате области под руководством Ербола Карашукеева озвучили суммы и инвесторов.

В частности, компания Masdar из ОАЭ построит ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт в Сарысуском и Таласском районах. Стоимость проекта — 742 миллиарда тенге (1,4 миллиарда долларов). Компания приступит к строительным работам в 2026 году и планирует запустить в 2029-м.

Еще одна компания ведет строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе. Она планирует вложить в проект 1 триллион тенге инвестиций (1,9 миллиардов долларов). В настоящее время товариществу выделено 52 тысячи гектаров земельного участка. Ожидается, что объектов будет введен в эксплуатацию в 2028 году.