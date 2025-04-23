Две крупные ветряные электростанции за $3,3 млрд появятся в Жамбылской области

В регионе уже функционируют 22 возобновляемых источника энергии общей мощностью 571,3 мегаватт. В том числе шесть гидроэлектростанций, десять ветряных электростанций и шесть солнечных электростанций.
На аппаратном совещании в акимате области под руководством Ербола Карашукеева озвучили суммы и инвесторов.
В частности, компания Masdar из ОАЭ построит ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт в Сарысуском и Таласском районах. Стоимость проекта — 742 миллиарда тенге (1,4 миллиарда долларов). Компания приступит к строительным работам в 2026 году и планирует запустить в 2029-м.
Еще одна компания ведет строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Мойынкумском районе. Она планирует вложить в проект 1 триллион тенге инвестиций (1,9 миллиардов долларов). В настоящее время товариществу выделено 52 тысячи гектаров земельного участка. Ожидается, что объектов будет введен в эксплуатацию в 2028 году.