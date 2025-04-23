Увы, проверка молочной продукции в середине апреля выявила наличие золотистого стафилококка. Опасная бактерия была найдена в пробах, взятых из шоколадного сметанного десерта одного из приморских производителей. Пробы от партии десерта были взяты в количестве 53 штук. Для этого государственный инспектор Приморского межрегионального управления Россельхознадзора наведался на предприятие производителя этих десертов. «В ходе лабораторных испытаний в продукции установлен один из самых опасных видов болезнетворных бактерий — золотистый стафилококк», — подчеркивают специалисты на портале ведомства. Такие выявления зачастую говорят о нарушении правил и технологических режимов при производстве продукции. При этом производитель оказался нарушителем серийным: ранее в продукции его производства, а именно, ряженке, также был обнаружен золотистый стафилококк. Результаты исследований всегда отображаются в автоматизированной системе «Веста», а также доводятся до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер.