В Новосибирской области 693 миллиона выделят на ремонт дороги до Казахстана

В Купинском районе начался ремонт 15-километрового участка важной трассы Р-254 «Купино — Карасук», которая соединяет регион с Казахстаном и Алтаем. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автодорог Новосибирской области.
— Специалисты обновят дорожное полотно, устранят пучинообразования, после чего уложат два слоя асфальтобетона, а затем установят знаки и нанесут разметку, — добавили в пресс-службе.
Стоимость работ оценивается в 693 миллиона рублей, а завершить их планируется осенью 2025 года.