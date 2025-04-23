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В Новосибирской области 693 миллиона выделят на ремонт дороги до Казахстана

Работы на трассе Р-254 «Купино — Карасук» планируют завершить осенью 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Купинском районе начался ремонт 15-километрового участка важной трассы Р-254 «Купино — Карасук», которая соединяет регион с Казахстаном и Алтаем. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автодорог Новосибирской области.

— Специалисты обновят дорожное полотно, устранят пучинообразования, после чего уложат два слоя асфальтобетона, а затем установят знаки и нанесут разметку, — добавили в пресс-службе.

Стоимость работ оценивается в 693 миллиона рублей, а завершить их планируется осенью 2025 года.