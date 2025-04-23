За установку мангала на балконе россиянам грозит штраф от пяти тысяч рублей

«Из-за раннего наступления весны, повышенных температур и минимума осадков пожароопасный сезон в 2025 году начался на месяц раньше, чем обычно. Также важно помнить, что при введении в регионах особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования к пожарной безопасности. В такой период запрещается любое использование открытого огня, включая разведение костров, приготовление пищи на мангалах и сжигание мусора. С 22 апреля 2025 года особый противопожарный режим действует в 40 регионах РФ, частично — на всей территории субъекта, частично — в отдельных муниципалитетах», — добавила Епифанова.