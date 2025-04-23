За установку мангала на балконе россиянам грозит штраф от пяти тысяч рублей

Установка мангала на балконе в многоквартирном доме грозит штрафом от пяти тысяч рублей. Об этом aif.ru рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
«Использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц категорически запрещено, соответственно, и приготовление пищи на мангале в этих местах запрещено. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей (часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ)», — рассказала она.
Также нельзя жарить шашлыки во дворах домов. Это можно делать на специально оборудованных площадках. По словам сенатора, как правило, эти зоны оснащены мангалом или жаровней, рядом есть песок для тушения огня, беседки со столами и стульями, мусорные баки.
«Из-за раннего наступления весны, повышенных температур и минимума осадков пожароопасный сезон в 2025 году начался на месяц раньше, чем обычно. Также важно помнить, что при введении в регионах особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования к пожарной безопасности. В такой период запрещается любое использование открытого огня, включая разведение костров, приготовление пищи на мангалах и сжигание мусора. С 22 апреля 2025 года особый противопожарный режим действует в 40 регионах РФ, частично — на всей территории субъекта, частично — в отдельных муниципалитетах», — добавила Епифанова.
Ранее сенатор рассказала о правилах обустройства мангала на даче и о том, что грозит за их нарушение.