В Приморье расширили полномочия властей по управлению капремонтом

Теперь правительство края сможет распоряжаться доходами регионального оператора — это проценты, накопленные на счетах Фонда капремонта за 11 лет. Сумма, между прочим, внушительная — 1,124 млрд рублей. До сих пор использовать эти средства не позволяли законодательные ограничения. Как отметил председатель комитета по экономической политике Джони Авдои, изменения дадут возможность направить накопленные проценты на важнейшие работы: замену лифтов, ремонт крыш, фасадов и другое.