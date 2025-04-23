В Приморье расширили полномочия властей по управлению капремонтом

Теперь правительство края сможет распоряжаться доходами регионального оператора — это проценты, накопленные на счетах Фонда капремонта за 11 лет. Сумма, между прочим, внушительная — 1,124 млрд рублей. До сих пор использовать эти средства не позволяли законодательные ограничения. Как отметил председатель комитета по экономической политике Джони Авдои, изменения дадут возможность направить накопленные проценты на важнейшие работы: замену лифтов, ремонт крыш, фасадов и другое.
Кроме того, усилены требования к платежной дисциплине собственников. Для домов со спецсчетами минимальный порог собираемости взносов поднят с 50 до 60%. Если его не удастся достичь, муниципалитет получит право перевести средства в общий котёл регионального оператора. Установлен и конкретный срок, в который жилищная инспекция обязана уведомлять местные власти о проблемах со сбором средств.
Изменения коснулись и условий предоставления субсидий. Теперь региональный оператор сможет получать поддержку из краевого бюджета без обязательного софинансирования со стороны муниципалитета — но только в отношении объектов, где фонд капремонта формируется через регоператора. Для ТСЖ и управляющих компаний прежние условия сохранятся.
Наконец, расширен список работ, оплачиваемых из фонда. Теперь за счет минимального взноса можно будет провести экспертизу проектной документации, а в случае объектов культурного наследия — ещё и государственную историко-культурную экспертизу и авторский надзор.