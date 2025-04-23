Спад строительства жилья Крыму не грозит — эксперт объяснил причину

15 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что в стране на фоне текущей конъюнктуры есть риски торможения жилищного строительства.
«Мы к этому в любом случае должны были прийти. С точки зрения тех векторов, которые задает государство, мы ушли от гонки за квадратными метрами к комфортному жилью в соответствии с новым нацпроектом, и цифры по вводу жилья в эксплуатацию там меньше. Отмена массовой льготной ипотеки и высокая ключевая ставка также повлияли на спрос — он снизился», — пояснил эксперт.
С неким дефицитом жилья, по мнению Ткачева, Россия может столкнутся к 2029 — 2030 году, однако он «просуществует на рынке 2−3 года». И потом все начнет восстанавливаться. То есть дефицита жилья не будет, заметил Ткачев.
Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму.
Хотя спад жилищного строительства наблюдается по всей стране, в разных регионах России он отличен, и, например, в Крыму не так сильно ощущается, отметил специалист.
По мнению Ткачева, это связано с ростом интереса к полуострову как крупных инвесторов, так и граждан, которые стали покупать курортную недвижимость не только для получения прибыли, но и для себя, «для жизни у моря».
«С начала СВО было не так много покупателей на крымском рынке. Но сейчас уже сделали анализ, посмотрели, что у нас с 2022-го года в Крыму ничего не разрушено, теперь и новостная повестка изменилась — и пошли покупки. Количество реализуемых лотов растет, появляются и апартаментные комплексы, и отельные, и жилые», — сказал Ткачев.
Причина еще и в том, что в Крыму прибрежная недвижимость гораздо ликвиднее, чем в Краснодарском крае, считает он. Прежде всего потому, что в соседнем регионе новостройки возводятся преимущественно в самых популярных городах, таких как Анапа, Новороссийск, Сочи, Туапсе. Тогда как в Крыму они появляются по всему побережью, подчеркнул Ткачев.
«И с точки зрения локаций, например, то, что сейчас строится в Феодосии, будет более интересно, чем то, что строится в Анапе — жилая недвижимость. Все, что строится в Анапе, имеет достаточно большую удаленность от моря. И если сравнивать, допустим, с точки зрения стоимости, то Феодосия будет дешевле», — отметил Ткачев.
Он также добавил, что после открытия аэропорта, в Крыму цены на недвижимость начнут расти в разы.
«На сегодняшний день основной фактор, влияющий на рост цен, это, во-первых, рост себестоимости строительства, то есть в совокупности: материалы, земельный участок, инфраструктура, зарплата рабочим, маркетинг. Второе — создание ажиотажа. Но рост цен может быть и очередным триггером на создание ажиотажа. И, безусловно, открытие аэропорта приведет к покупательскому буму», — сказал он.
Однако этот рост будет происходить не стремительно, считает он.
«Не будет такого, что завтра проснулись, аэропорт открылся — и вся Россия, условно говоря, Москва, Питер, Сибирь, Север и Дальний Восток кинулись покупать жилье в Крыму. Резкий скачок — это что-то из ряда вон выходящее. У нас так обычно не бывает. Я думаю, что мы будем приходить к этому планомерно», — заключил эксперт.
Ранее руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева предположила, что как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости на полуострове станет расти ежедневно, а земля и апартаменты подорожают крайне быстро в 3−5 раз.