Спад строительства жилья Крыму не грозит — эксперт объяснил причину

«С начала СВО было не так много покупателей на крымском рынке. Но сейчас уже сделали анализ, посмотрели, что у нас с 2022-го года в Крыму ничего не разрушено, теперь и новостная повестка изменилась — и пошли покупки. Количество реализуемых лотов растет, появляются и апартаментные комплексы, и отельные, и жилые», — сказал Ткачев.