В суде доказали сговор двух омских дорожников

В среду, 23 апреля 2025 года, пресс-служба Кировского районного суда города Омска раскрыла итоги рассмотрения дела о создании картеля (осуществления действий по «ограничению конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами соглашения, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством»). На скамье подсудимых оказались экс-глава АО «Омскавтодор» и генеральный директор ООО «Стройсервис», каждого из которых, по данным суда, признали виновным в инкриминируемом преступлении.
По версии следствия, стороны «устно договорились» о минимальном снижении цены на торгах за крупный подряд по содержанию дорог. В вину коммерсанту и руководителю подконтрольного региону акционерного общества вменили обстоятельства, предшествующие заключению договора на ремонт и содержание участка трассы Омск — Тара в 2020 году.
«В продолжение реализации преступного умысла, в январе 2020 года при проведении аукциона ООО “Стройсервис” сделало ценовое предложение в размере 1 671 887 675,78 ₽ (со снижением 0,5% от начальной цены); АО “Омскавтодор” сделало ценовое предложение в размере 1 663 486 230,17 ₽ (со снижением 1% от начальной цены), после чего, действуя согласно заключённому соглашению, ограничивающему конкуренцию, ООО “Стройсервис” перестало участвовать в аукционе», — описано предполагаемое нарушение закона в официальной публикации.
Обозначено, что в итоге контракт на 1,663 миллиона рублей достался АО «Омскавтодор», что расценили как «извлечение дохода в особо крупном размере».
В инстанции уточнили, что каждому из обвиняемых назначено по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Позиция коммерсанта и экс-руководителя «Омскавтодора» в связи с рассмотренными обвинениями и судебным решением не озвучены.
Напомним, те же обстоятельства легли в основу антимонопольного дела, рассмотренного Омским УФАС ранее. Комиссия антимонопольного органа посчитала факт картельного сговора доказанным, присудив его участникам штраф на сумму свыше 102 миллионов рублей, который в апелляционном порядке снизили вдвое.