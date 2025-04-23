В суде доказали сговор двух омских дорожников

В среду, 23 апреля 2025 года, пресс-служба Кировского районного суда города Омска раскрыла итоги рассмотрения дела о создании картеля (осуществления действий по «ограничению конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами соглашения, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством»). На скамье подсудимых оказались экс-глава АО «Омскавтодор» и генеральный директор ООО «Стройсервис», каждого из которых, по данным суда, признали виновным в инкриминируемом преступлении.