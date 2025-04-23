Дату выдачи детских пособий изменят в мае для волгоградцев

Соцфонд меняет дату выдачи детских пособий в связи с майскими праздниками.
Выплаты, которые должны были получить волгоградские семьи в начале последнего месяца весны, придут им до 30 апреля.
Речь идет о тех, кто получает пособия через банки. В этом случае им досрочно переведут:
- единое пособие на детей и подростков до 17 лет и по беременности;
- ежемесячное пособие на детей до полутора лет неработающим родителям;
- ежемесячное пособие на первенца до трех лет;
- ежемесячное пособие на ребенка призывника.
Те, кто получает пособия через почту, выплаты получат в мае — выдача продлится до 25-го числа.