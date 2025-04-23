Курсы валют на 23 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть
Нефть росла в цене вечером во вторник, восстанавливая потери предыдущего дня, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:21 Аст составила 67,11 доллара за баррель, что на 1,28% выше, чем на закрытие торгов в понедельник. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подрожали к этому времени на 1,63%, до 63,43 доллара за баррель.
Металлы
Цены на золото продолжили рекордное ралли во вторник, так как опасения по поводу критики Трампа в адрес главы ФРС Пауэлла подавили интерес к риску и подтолкнули инвесторов к безопасным активам, передает Investing.com. Спотовая цена на золото выросла на 1,93% до 3 490 долларов за унцию по состоянию на 11:03 Аст., ранее в ходе сессии достигнув рекордного максимума в 3 495 долларов. Июньские фьючерсы подорожали на 2,17% до 3 500 долларов, впервые в истории коснувшись уровня 3 504 долларов.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20:10 Аст bitcoin торговался по 91 168,7 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 3,43%, а ее капитализация составила 1,81 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 705,12 долларов, повысившись в цене на 4,66%. Капитализация этой криптовалюты составила 206,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,84 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 23 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 22 апреля.
1 австралийский доллар 331,46 тенге.
1 азербайджанский манат 305,65 тенге.
10 армянский драм 13,39 тенге.
1 белорусский рубль 158,92 тенге.
1 бразильский реал 89,22 тенге.
10 венгерских форинтов 14,56 тенге.
1 гонконгский доллар 66,78 тенге.
1 грузинский лари 190,68 тенге.
1 датская крона 79,74 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,05 тенге.
1 доллар США 518,07 тенге.
1 евро 595,21 тенге.
1 индийская рупия 6,08 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 374,38 тенге.
1 китайский юань 70,84 тенге.
1 кувейтский динар 1 695,14 тенге.
1 кыргызский сом 5,95 тенге.
1 малазийский ринггит 118,07 тенге.
1 мексиканский песо 26,41 тенге.
1 молдавский лей 30,62 тенге.
1 норвежская крона 50,04 тенге.
1 польский злотый 139,05 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,12 тенге.
1 российский рубль 6,37 тенге.
1 СДР 706,8 тенге.
1 сингапурский доллар 396,29 тенге.
1 таджикский сомони 48,87 тенге.
1 тайский бат 15,61 тенге.
1 турецкая лира 13,55 тенге.
100 узбекских сумов 4,03 тенге.
1 украинская гривна 12,46 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 692,4 тенге.
1 чешская крона 23,76 тенге.
1 шведская крона 54,52 тенге.
1 швейцарский франк 637,78 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,81 тенге.
100 южнокорейских вон 36,37 тенге.
1 японская иена 3,69 тенге.