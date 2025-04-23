Курсы валют на 23 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть росла в цене вечером во вторник, восстанавливая потери предыдущего дня, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:21 Аст составила 67,11 доллара за баррель, что на 1,28% выше, чем на закрытие торгов в понедельник. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подрожали к этому времени на 1,63%, до 63,43 доллара за баррель.