В Челябинской области значительно выросли траты на ремонт систем ЖКХ

В 2025 году на ремонт труб потратят более 13 млрд рублей. В прошлые пять лет на него выделили 28,3 млрд рублей. А до того суммы были ещё меньше.
Траты постепенно растут, потому что модернизации требуют системы водоотведения, водо- и теплоснабжения — всего примерно 1485 километров сетей с разной степенью износа. Первоочередное внимание уделят, конечно, объектам, требующим срочного внимания. При этом работы пройдут во всех муниципалитетах. Отметим, что наибольший износ ЖКХ фиксируется в маленьких населённых пунктах.
Уже стартовала реконструкция девятнадцати объектов. Как отметила спикер, перед подрядчиками поставлена задача, привести в порядок отопительные системы, пока на улице тепло. Всего на «Большой ремонт» до 2030 года выделят свыше 124 млрд рублей. Ранее эксперты обсудили, как грядущие капитальные работы повлияют на южноуральцев.