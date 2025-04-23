Правила работы зарубежных маркетплейсов могут измениться в Беларуси

В частности, в проекте закона есть ряд возможных нововведений для электронной торговли. Например, в связи с намерением стран ЕАЭС изменить систему работы зарубежных маркетплейсов, предлагается ввести понятие «оператор электронной торговли». Если такие операторы появятся, то именно они будут принимать поступающие из-за границы товары, оплачивать таможенные платежи и заниматься хранением товаров. То есть являясь резидентом Беларуси, такой оператор в стране представлял бы интересы иностранного маркетплейса.