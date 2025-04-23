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Правила работы зарубежных маркетплейсов могут измениться в Беларуси

В Беларуси хотят изменить правила работы зарубежных маркетплейсов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси могут быть изменены правила работы для иностранных маркетплейсов. Соответствующие поправки в закон о таможенном регулировании вынесены Государственным таможенным комитетом на общественное обсуждение. Документ опубликовали на сайте Правового форума.

В частности, в проекте закона есть ряд возможных нововведений для электронной торговли. Например, в связи с намерением стран ЕАЭС изменить систему работы зарубежных маркетплейсов, предлагается ввести понятие «оператор электронной торговли». Если такие операторы появятся, то именно они будут принимать поступающие из-за границы товары, оплачивать таможенные платежи и заниматься хранением товаров. То есть являясь резидентом Беларуси, такой оператор в стране представлял бы интересы иностранного маркетплейса.

В документе предлагается создание реестра таких юрлиц, включение в перечень которых предусматривало бы выполнение определенных требований. Количество таких операторов еще неизвестно, так как каждая страна ЕАЭС будет сама определять их количество. Так, в соседней с Беларусью России предлагают передать всю работу с иностранными торговыми площадками только одному оператору — «Почте России».

Кроме того, в документе хотят определить то, как будут уплачиваться таможенные сборы на товары электронной торговли, каким образом будут предоставляться отсрочки и рассрочки по ним, как и в каком объеме будут взыскивать пеню и проценты по таким товарам и т. д.

Общественное обсуждение будет проходить по 2 мая 2025-го.