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Продажа единых полисов автострахования начнется в Беларуси и России

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа единых полисов автострахования в Беларуси и России начнется 23 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов Беларуси.

В Союзном государстве вводится новый вид договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — договор союзного страхования, действующий на территории Беларуси и России. Это позволит белорусским автовладельцам, заключившим такой договор, не приобретать дополнительный договор международного страхования при выезде в РФ. С учетом договоренностей с Россией его заключение будет осуществляться только в электронном виде. Такое решение закреплено указом Президента Беларуси от 18 марта 2025 года № 108 «О страховании».

Единая система будет упрощать жизнь водителям, часто пересекающим границу Беларуси и России.