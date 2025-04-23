Продажа единых полисов автострахования начнется в Беларуси и России

В Союзном государстве вводится новый вид договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — договор союзного страхования, действующий на территории Беларуси и России. Это позволит белорусским автовладельцам, заключившим такой договор, не приобретать дополнительный договор международного страхования при выезде в РФ. С учетом договоренностей с Россией его заключение будет осуществляться только в электронном виде. Такое решение закреплено указом Президента Беларуси от 18 марта 2025 года № 108 «О страховании».