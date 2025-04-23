На Урале по проекту «Профессионалитет» откроют новые кластеры

В 2026 году в Свердловской области в рамках программы «Профессионалитет» планируется открытие кластеров еще в семи колледжах и техникумах. Вопрос реализации проекта был поднят 22 апреля на рабочей встрече врио губернатора Дениса Паслера и министра просвещения РФ Сергея Кравцов, сообщает департамент информполитики региона.
Министерство одобрило заявки региона на финансирование новых кластеров в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе по новым направлениям. В число новых участников вошли Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепановых (специализации: металлургия и машиностроение), Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж (железнодорожный транспорт, транспортная отрасль), Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (строительство), Уральский радиотехнический колледж имени Попова (здесь представлена радиоэлектроника), Екатеринбургский энергетический техникум (атомная отрасль, топливно-энергетический комплекс), Областной техникум дизайна и сервиса (представлена легкая промышленность) и Асбестовский политехникум (горнодобывающая индустрия).
Следует отметить, что некоторые из этих отраслей ранее не были представлены в Свердловской области.
Свердловская область одной из первых присоединилась к федеральному проекту «Профессионалитет» в 2022 году. На базе колледжей уже функционируют 12 кластеров, а в текущем году планируется открытие 13-го кластера в Новоуральске, специализирующегося на атомной отрасли.
Кроме того, Денис Паслер и Сергей Кравцов обсудили вопросы обновления образовательной инфраструктуры, включая школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. С 2022 года в Свердловской области при поддержке из федерального бюджета был проведен капитальный ремонт в 54 школах. В текущем году ведутся ремонтные работы еще в 18 зданиях. В регионе также продолжается строительство новых образовательных объектов: шести детсадов и 12 школ, рассчитанных на 8720 мест, две из которых строятся в рамках федеральной программы «Все лучшее детям».