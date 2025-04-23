На Урале по проекту «Профессионалитет» откроют новые кластеры

Кроме того, Денис Паслер и Сергей Кравцов обсудили вопросы обновления образовательной инфраструктуры, включая школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. С 2022 года в Свердловской области при поддержке из федерального бюджета был проведен капитальный ремонт в 54 школах. В текущем году ведутся ремонтные работы еще в 18 зданиях. В регионе также продолжается строительство новых образовательных объектов: шести детсадов и 12 школ, рассчитанных на 8720 мест, две из которых строятся в рамках федеральной программы «Все лучшее детям».