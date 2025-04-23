Хабаровские дорожные ямы прогремели на всю страну

— Каждый день, когда еду куда-нибудь на машине, у меня ощущение, что сдаю упражнение «змейка». Вся дорога в кочках и выбоинах. Некоторые ямы такие большие, что, если случайно все-таки в нее попадешь, хочется тут же остановиться и проверить, на месте ли колеса. Самое печальное, что даже когда дороги ремонтируют, часто они снова разрушаются в тех же самых местах. В прошлом году за лето трижды чинили провал на Тихоокеанской в районе остановки «Завод “Дальдизель”». А сейчас там снова препятствие. На пересечении этой же улицы с Фоломеева — большие ямы прямо на трамвайных путях. И их тоже в прошлом сезоне латали. Но снег растаял, и они снова появились. А там школа рядом! И таких мест очень много. Ну неужели нельзя сделать всё один раз на совесть, а не переделывать постоянно?