Хабаровские дорожные ямы прогремели на всю страну

Горожанам предстали дорожные ямы всех форм, размеров и глубин — от скромных до таких, в которые страшно заглядывать. Каждая весна в Хабаровске — это экзамен на выживание для водителей и пешеходов. Движение по городу превращается в квест с непредсказуемым финалом.
«Я покажу где».
В этот раз ситуация заявила о себе буквально двумя словами: «тут» и «здесь», но очень громко. На прошлой неделе хабаровский студент Артем Гупало выложил в социальные сети видео, снятое на улицах Хабаровска, где в шуточной форме привлек внимание к десяткам проблемных участков на дорогах города.
«Уважаемая администрация, можете сделать, пожалуйста, дороги? Я покажу где», — говорит парень в начале ролика и проводит короткий экскурс по ямам.
На кадрах мелькают машины, петляющие между выбоинами, лужами и провалами посреди полосы. В одной из ям юноша стоит по колени.
За два дня ролик стал вирусным во всех соцсетях и разлетелся по городским пабликам. На одной из страниц он собрал более миллиона просмотров. В комментариях — всё как обычно: от злости до шуток про внедорожники и рыбалку на ямах. Дальше — больше. Идею подхватили, и по всей России нашлись последователи немногословного автора.
Хабаровские чиновники, к слову, отреагировали быстро. В мэрии отчитались: в городе уже начался ямочный ремонт. Первую заплатку положили на улице Краснореченской. Далее — работы на Тихоокеанской, Ленина, Калинина, Восточном шоссе, Пионерской, Шевчука, Лермонтова и многих других участках.
Общий объем ямочного ремонта в этом году составит около 18 тысяч квадратных метров, на что выделено более 200 миллионов рублей. Работы обещают завершить к концу мая, если позволит погода.
«Змейка» для водителей и квест для пешеходов.
Список проблемных участков каждый год почти одинаковый. Особенно это ощущают водители. Вот как описывает ситуацию хабаровчанка Дарья Иванова:
— Каждый день, когда еду куда-нибудь на машине, у меня ощущение, что сдаю упражнение «змейка». Вся дорога в кочках и выбоинах. Некоторые ямы такие большие, что, если случайно все-таки в нее попадешь, хочется тут же остановиться и проверить, на месте ли колеса. Самое печальное, что даже когда дороги ремонтируют, часто они снова разрушаются в тех же самых местах. В прошлом году за лето трижды чинили провал на Тихоокеанской в районе остановки «Завод “Дальдизель”». А сейчас там снова препятствие. На пересечении этой же улицы с Фоломеева — большие ямы прямо на трамвайных путях. И их тоже в прошлом сезоне латали. Но снег растаял, и они снова появились. А там школа рядом! И таких мест очень много. Ну неужели нельзя сделать всё один раз на совесть, а не переделывать постоянно?
Почему же каждую весну асфальт сходит вместе со снегом? Морозы разбивают покрытие. Вода проникает в микротрещины, замерзает, расширяется — и вот уже маленькая ямка превращается в солидную выбоину.
Зимой — наледь, бугры, колея, снеговые валы. Весной — ямы, лужи, открытые люки. Летом — перекопанные участки, которые «не успели» доделать. Осенью — заплатки на заплатках, пока не начнет валить снег. Такой круговорот асфальта в городе.
Пешеходам не легче. Тротуары напоминают трассу для мотокросса. Многие давно не видели ремонта.
Лестницы на улицах Серышева, Муравьёва-Амурского, Ленина и многих других рассыпаются буквально на глазах. От ступеней местами остаются только бетонные осколки, арматура и горы щебенки.
Люди вынуждены балансировать, лавируя между разрушенными участками, лужами и грязью.
Кто знает, может, если хабаровские студенты сделают флешмоб, посвященный разваливающимся городским лестницам, он так же наберет немереное количество просмотров? И тогда город, который местные жители давно прозвали «Три горы — две дыры», получит шанс на лучшую жизнь.
Засыпать ямы миллиардами.
В этом году на ремонт дорог (и не только ямочный) направят почти 1,9 миллиарда рублей. Обещают привести в порядок два больших объекта — проспект 60-летия Октября и развязку на Восточном шоссе.
Чуть больше сотни миллионов уйдет на «парадный маршрут» от аэропорта до центра — там, как водится, поставят шесть остановок с обогревом, разметят дороги и переложат асфальт.
Полмиллиарда потратят на ямочный ремонт и расширение узких улиц, вроде Краснодарской, где наконец появится четыре полосы, светофоры и переходы. Пара сотен миллионов достанется лестницам и тротуарам.
А еще пообещали построить новую улицу — Героев Пассаров. Сдать планируют осенью.
Если эти обнадеживающие планы осуществят, то город наконец сможет обрести дорожную стабильность.
Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сейчас важно не просто залатать ямы, а выйти на системный, комплексный ремонт. Глава региона поручил взять на особый контроль участки, где ремонт выполнялся неоднократно, но качество оставляло желать лучшего.
В планах — увеличить объемы работ, привести в порядок не только центральные магистрали, но и дороги в спальных районах и отдаленных микрорайонах.
Кроме того, в этом году привлекли новых подрядчиков, которые используют современные асфальтовые смеси и обещают повысить качество укладки дорожного полотна. Контроль за работами усилен: проверки проходят с участием независимых лабораторий, комиссии выезжают на объекты.
Тем временем.
Студент, создавший «вирусный» ролик, тоже не перестает бороться за ровные дороги своим способом. Недавно он снял новое видео, показав город с высоты птичьего полета.