Жильцы дома в Новосибирской области переплатили более 160 тысяч по квитанциям

Прокуратура Карасукского района провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства и выявила нарушения в расчете платы за содержание общедомового имущества в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.