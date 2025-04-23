Жильцы дома в Новосибирской области переплатили более 160 тысяч по квитанциям

Прокуратура Карасукского района провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства и выявила нарушения в расчете платы за содержание общедомового имущества в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— В результате вмешательства прокуратуры жильцам дома был сделан перерасчет на общую сумму более 160 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.
Директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами») и дисквалифицирован на шесть месяцев.