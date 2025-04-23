Экономист раскрыл, стоит ли инвестировать в доллары, и как выгоднее это сделать

Если решение хранить деньги в долларах твердое, то сейчас — лучшее время для их покупки, ведь согласно прогнозам, американская валюта скоро начнет укрепляться по отношению к рублю. Однако Беляев предупредил, что смысл покупать доллары имеет только в том случае, если инвестировать в них планируется долгое время.