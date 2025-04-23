Экономист раскрыл, стоит ли инвестировать в доллары, и как выгоднее это сделать

Тем, кто планирует делать долгосрочные сбережения в долларах, задуматься о покупке американской валюты нужно уже сейчас. С таким советом в интервью «Ленте.ру» выступил экономист Михаил Беляев. По его словам, учитывая особенности экономики России, в будущем возможно укрепление доллара к рублю.
Экономист отметил, что история с покупкой доллара очень индивидуальная. Многое зависит от того, сколько денег у человека и как долго он готов копить.
«Если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Я стою на том, что сегодня нет более доходного инструмента, чем вложение в банки, причем это вариант без забот и хлопот», — заметил экономист.
Если решение хранить деньги в долларах твердое, то сейчас — лучшее время для их покупки, ведь согласно прогнозам, американская валюта скоро начнет укрепляться по отношению к рублю. Однако Беляев предупредил, что смысл покупать доллары имеет только в том случае, если инвестировать в них планируется долгое время.
Между тем, по данным на 21 апреля курс доллара к рублю вновь обновил минимум. Американская валюта на международном рынке Форекс опустилась ниже отметки 79 рублей, что произошло впервые с 30 мая 2023 года.
Ранее экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе отметила, что тем, кто планирует сделать сбережения в валюте, рекомендуется покупать доллары или евро в небольших количествах. Это базовая стратегия, которая работает всегда.