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Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары

Россиянам, планирующим купить американскую валюту, стоит задуматься об этом уже сейчас, заявил экономист Михаил Беляев. Он отметил, что в ближайшей перспективе возможно падение курса доллара и укрепление рубля из-за особенностей экономики РФ.

Беляев заявил о возможном падении курса доллара и укреплении рубля в ближайшей перспективе.

Россиянам, планирующим купить американскую валюту, стоит задуматься об этом уже сейчас, заявил экономист Михаил Беляев. Он отметил, что в ближайшей перспективе возможно падение курса доллара и укрепление рубля из-за особенностей экономики РФ.

«Если человек решительно настроен на формирование сбережений в долларах, именно сейчас может быть лучшее время для покупки американской валюты», — отметил Беляев в беседе с «Лентой.ру». Но при этом он предупредил, что если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Экономист выразил уверенность, что на сегодняшний день более доходного инструмента, чем вложение в банки, не существует.

Беляев напомнил о необходимости учитывать разницу между курсами покупки и продажи доллара: чтобы получить прибыль, требуется дождаться укрепления валюты минимум на 10%. Он посоветовал самостоятельно рассчитать возможную выгоду от таких вложений, например, при покупке по 82−83 рубля и продаже по 91−92 рубля за доллар.

Расчетный курс доллара 21 апреля впервые с 19 июня 2024 года упал ниже 80 рублей, а индекс впервые с марта 2022 года опустился ниже 98 пунктов. Ранее канал CNBC сообщил, что курс доллара будет продолжать падать в ближайшие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос Bank of America, согласно которому 61% респондентов предсказали дальнейшее снижение курса доллара в этот период, передает RT.