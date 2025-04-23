Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары

«Если человек решительно настроен на формирование сбережений в долларах, именно сейчас может быть лучшее время для покупки американской валюты», — отметил Беляев в беседе с «Лентой.ру». Но при этом он предупредил, что если суммы небольшие, то смысла связываться с долларами нет. Экономист выразил уверенность, что на сегодняшний день более доходного инструмента, чем вложение в банки, не существует.