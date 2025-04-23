Парадокс молдавского рынка недвижимости: Квартиры в Кишинев стали покупать реже, а они все равно растут в цене

Цены на квартиры продолжают расти, несмотря на снижение продаж.
Спрос на рынке недвижимости превышает предложение на 30%. В последние годы предложения на продажу квартир были ограничены. Как отмечает агент по недвижимости Виктор Черноморченко, потребности покупателей не удовлетворяются в полной мере, и это приводит к постоянному росту цен.
Несмотря на растущий спрос, с начала года наблюдается снижение продаж. По сравнению с прошлым годом за тот же период в Кишинёве было продано на 30% меньше жилья. На фоне роста цен в 2025 году для 60% проданных квартир были оформлены ипотечные кредиты, по сравнению с 35% в последние 7−8 лет.
Наибольшим спросом пользуются квартиры стоимостью до 100 тыс. евро. Данное требование действительно как для новостроек, так и для вторичного жилья. В то же время граждане, работающие за рубежом, выбирают квартиры в строящихся многоквартирных домах из-за возможности рассрочки платежа до сдачи дома в эксплуатацию.
Средняя стоимость квартир в первой половине 2024 года достигла 1370 евро за квадратный метр, а после удешевления ипотечных кредитов летом и запуска программы «Prima сasă plus» средняя цена выросла до 1540 евро, сообщил Виктор Черноморченко.
Несмотря на то, что в 2025 году количество продаж снижается, цены на квартиры по инерции продолжают расти. Средняя стоимость превысила 1650 евро за квадратный метр.