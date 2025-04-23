В Самарской области ведут сев сельскохозяйственных культур 24 района

В регионе проходит посев разнообразных культур на полях. В этом году сев начался раньше, чем обычно, рассказывают в правительстве области.
На данный момент работы по севу происходят в 24 районах губернии. Сейчас засеяли 117 тысяч гектаром яровыми культурами. Помимо этого, сеют кормовые, масличные и овощи.
«В районе 66 сельхозпредприятий, все на сегодняшний день готовы к весенне-полевым работам. Погодные условия в этом году позволили нам выйти практически на две недели раньше, чем в другие годы. К севу запланировано 48 тысяч тонн зерновой группы. Семена в необходимом количестве у нас имеются, все кондиционные», — рассказал Владимир Николаевич Полянских, руководитель сельхозуправления муниципального района Борский.
В 2025 году вся площадь посева измеряется в 2 254 тысяч гектар.