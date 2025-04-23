В Приморье установили новые сроки строительства дорог к участкам многодетных семей

Как сообщил глава комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, теперь для участков, выданных до 1 марта 2025 года, предусмотрен конкретный срок обустройства постоянных дорог — не позднее чем через три года после появления временных подъездов.