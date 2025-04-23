В Приморье установили новые сроки строительства дорог к участкам многодетных семей

Как сообщил глава комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, теперь для участков, выданных до 1 марта 2025 года, предусмотрен конкретный срок обустройства постоянных дорог — не позднее чем через три года после появления временных подъездов.
Ранее закон обязывал местные власти провести только временные дороги к участкам до 1 июля 2028 года, а сроки строительства капитальных объектов определялись муниципальными программами, рассчитанными на долгие сроки реализации. Это создавало риски затягивания строительства.
«Чтобы исключить такие случаи, мы закрепили жесткий трехлетний срок после создания временных путей», — пояснил Андрейченко.
Кроме того, депутаты урегулировали вопрос обеспечения инфраструктурой участков, которые многодетные семьи получили бесплатно, а затем продали. Теперь дороги, водоснабжение и водоотведение могут прокладываться к таким участкам, если это необходимо для доступа к другим землям многодетных.
«Раньше закон запрещал тратить бюджетные деньги на инфраструктуру проданных участков, из-за чего возникали сложности при строительстве. Теперь муниципалитеты смогут решать эти вопросы без риска нарушить финансовое законодательство», — подчеркнул Андрейченко.
Принятые поправки призваны ускорить развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых массивах и улучшить условия для многодетных семей.