Губернатор В. Федорищев: ожидается более 1 млрд рублей инвестиций в АПК региона

«Самаралакто» — молочный комбинат, один из ведущих производственных филиалов компании «Эйч энд Эн». Предприятие принимает и перерабатывает порядка 200 тонн сырого молока в сутки и выпускает более 80 тысяч тонн готовой продукции в год.