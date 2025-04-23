Губернатор В. Федорищев: ожидается более 1 млрд рублей инвестиций в АПК региона

Речь идет о вложении крупных средств частных инвесторов в развитие молочного комбината «Самаралакто».
«Провел встречу с руководством компании “Эйч энд Эн”.Они представили план по развитию предприятия», — рассказал глава региона.
Во встрече принимали участие министр регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов и представители экономического блока кабинета министров области.
Во 2-м квартале этого года на «Самаралакто» приступят к строительству современного цеха по производству растительных напитков. Запуск производства ожидается в конце 2026-го.
Новый цех — это увеличение выпуска продукции на 23%, ежегодно порядка 17 тыс. тонн.
Это повлечет рост налоговых вливаний в областную казну.
«Самаралакто» — молочный комбинат, один из ведущих производственных филиалов компании «Эйч энд Эн». Предприятие принимает и перерабатывает порядка 200 тонн сырого молока в сутки и выпускает более 80 тысяч тонн готовой продукции в год.
«Со стороны правительства гарантируем всестороннее содействие в реализации проекта», — добавил губернатор.
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