Росприроднадзор взыскал с волгоградского «Комус» 6 миллионов экоплатежей

Напомним, что ООО «Комус» занимается деятельности по размещению отходов на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Ранее Росприроднадзор заявлял, что этот полигон давно исчерпал все мощности. Природоохранное ведомство добивается в судебном порядке запрета на эксплуатацию переполненного полигона с последующей рекультивацией объекта. Однако судебные тяжбы еще продолжаются.