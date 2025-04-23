Росприроднадзор взыскал с волгоградского «Комус» 6 миллионов экоплатежей

Природоохранное ведомство уличило юрлицо в занижении экоплатежей, которые уплачиваются в соответствии с требованиями федерального закона «Об охране окружающей среды». Однако предприятие проигнорировало требование Росприроднадзора предоставить уточненную декларацию по НВОС и акт контроля за исчислением этого экоплатежа.
— Арбитражный суд Волгоградской области, апелляционная и кассационная инстанции поддержали позицию управления о взыскании задолженности по плате за НВОС и пени на сумму более 6 млн рублей в доход бюджета, — сообщили в ведомстве.
Взыскивать эти средства пришлось судебным приставам.
Напомним, что ООО «Комус» занимается деятельности по размещению отходов на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Ранее Росприроднадзор заявлял, что этот полигон давно исчерпал все мощности. Природоохранное ведомство добивается в судебном порядке запрета на эксплуатацию переполненного полигона с последующей рекультивацией объекта. Однако судебные тяжбы еще продолжаются.