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Ветер и солнце спасут Дальний Восток от энергокризиса

В правительстве придумали, как решить проблему энергодефицита на Дальнем Востоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В ходе международной выставки-форума RENWEX 2025 директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Максимов заявил, что ведомство предложило кабмину провести дополнительные отборы проектов генерации в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) на Дальнем Востоке уже этим летом.

Таким образом власти намерены решить проблему энергетического дефицита в регионе. Уже согласованы предварительные зоны размещения объектов. Будут построены солнечные электростанции (СЭС) мощностью 850 МВт и ветряные электростанции (ВЭС) мощностью 600 МВт.

Предлагаемые регионы для строительства проектов ВИЭ-генерации — Хабаровский край, Амурская область и ЕАО. Отмечается также, что эти регионы достаточно солнечные, чтобы обеспечить ресурсы работы таких станций.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что одной из ключевых задач, поставленных президентом, остаётся обеспечение внутреннего рынка стабильным и доступным энергоснабжением, особенно для регионов, городов и промышленных предприятий.