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Собянин: Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о реорганизации территории нежилой застройки в ЮВАО.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«На юго-востоке Москвы появится новый жилой комплекс. Утвердили проект реорганизации территории нежилой застройки в Южнопортовом районе ЮВАО. Участок площадью 0,44 га на ул. Симоновский Вал займет современное жилье для целей программы реновации», — написал Собянин.

Он уточнил, что раньше здесь были устаревшие объекты. Теперь на их месте построят 18,6 тыс. кв. м недвижимости, благоустроят территорию и обновят улично-дорожную сеть.

«Это еще один шаг к созданию комфортной городской среды. Сегодня в Москве реализуется уже 115 проектов комплексного развития площадью около 1,4 тыс. га. В итоге горожане получат больше 28 млн кв. м современной недвижимости и свыше 334 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул мэр.