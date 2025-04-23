Собянин: Новый жилой комплекс появится на юго-востоке Москвы

«Это еще один шаг к созданию комфортной городской среды. Сегодня в Москве реализуется уже 115 проектов комплексного развития площадью около 1,4 тыс. га. В итоге горожане получат больше 28 млн кв. м современной недвижимости и свыше 334 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул мэр.