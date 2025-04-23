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Нехватку рабочих кадров обсудили на заседании в правительстве Хабаровского края

На заседании проектной группы правительства Хабаровского края рассмотрели вопросы качества и доступности трудовых ресурсов.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на лидирующие позиции региона по доле выпускников в ключевых отраслях, выявлен дефицит квалифицированных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

При низком уровне безработицы (1,6%) ощущается нехватка кадров, особенно в промышленном производстве, сельском хозяйстве и строительстве.

Для решения проблемы предпринимаются различные меры:

  • ярмарки вакансий;
  • субсидии на обучение;
  • программы мобильности;
  • привлечение специалистов из других регионов и зарубежья.

Бизнес отмечает необходимость гарантий и льгот для привлечения и удержания кадров. Активно развиваются социальные программы, включая предоставление жилья и санаторно-курортного лечения.

Также на заседании отметили, что для привлечения специалистов важно сделать регион привлекательным в целом.