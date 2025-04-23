Нехватку рабочих кадров обсудили на заседании в правительстве Хабаровского края

Несмотря на лидирующие позиции региона по доле выпускников в ключевых отраслях, выявлен дефицит квалифицированных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
При низком уровне безработицы (1,6%) ощущается нехватка кадров, особенно в промышленном производстве, сельском хозяйстве и строительстве.
Для решения проблемы предпринимаются различные меры:
- ярмарки вакансий;
- субсидии на обучение;
- программы мобильности;
- привлечение специалистов из других регионов и зарубежья.
Бизнес отмечает необходимость гарантий и льгот для привлечения и удержания кадров. Активно развиваются социальные программы, включая предоставление жилья и санаторно-курортного лечения.
Также на заседании отметили, что для привлечения специалистов важно сделать регион привлекательным в целом.