Новые меры поддержки введены для ИТ-компаний в Нижегородской области

Нижегородские ИТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других стран. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Прежняя мера поддержки действовала только при привлечении специалистов из других регионов России.
«Мы, как один из крупнейших ИТ-центров страны, должны предлагать айтишникам самые прорывные и полезные меры поддержки», — заявил губернатор Нижегородской области.
Кроме того, нижегородские ИТ-компании смогут возместить 50% НДФЛ за айтишников, которые работают у них на удаленке с территории других субъектов РФ.
Компании и сами специалисты могут узнать о критериях и подать заявку на региональной Единой платформе предоставления субсидий.
Ранее Никитин сообщил о запуске сервиса для переезда в регион ИТ-специалистов.