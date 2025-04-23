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Новые меры поддержки введены для ИТ-компаний в Нижегородской области

За привлеченных специалистов из других стран можно будет вернуть 100% НДФЛ.

Источник: Время

Нижегородские ИТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других стран. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Прежняя мера поддержки действовала только при привлечении специалистов из других регионов России.

«Мы, как один из крупнейших ИТ-центров страны, должны предлагать айтишникам самые прорывные и полезные меры поддержки», — заявил губернатор Нижегородской области.

Кроме того, нижегородские ИТ-компании смогут возместить 50% НДФЛ за айтишников, которые работают у них на удаленке с территории других субъектов РФ.

Компании и сами специалисты могут узнать о критериях и подать заявку на региональной Единой платформе предоставления субсидий.

Ранее Никитин сообщил о запуске сервиса для переезда в регион ИТ-специалистов.