На Дону два новых мусороперерабатывающих завода построят к 2028 году

Из сообщения следует, что предприятия возведут совместно публично-правовой компанией «Российский экологический оператор».
По информации «Ъ», 35 субъектов России до сих пор не внесли необходимых данных в федеральную систему информацию о планах строительства новых мусороперерабатывающих комплексов, таким образом тормозя инициированную Минприроды реформу.
«По результатам реализации регионального проекта “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” плановые значения достигнуты», — прокомментировали ситуацию в министерстве ЖКХ донского региона.
Ранне «Ъ-Ростов» писал, что Новочеркасский мусороперерабатывающий комплекс начнут строить в мае 2025 года, а запустят в 2026 году. Собеседник в министерстве также отметил, что В министерстве отмечают, что в Ростовской области уже ввели в эксплуатацию Волгодонской и Неклиновский отходоперерабатывающие комплексы, а Мясниковский МЭОК находится на этапе строительства.