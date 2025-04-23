На Дону два новых мусороперерабатывающих завода построят к 2028 году

Ранне «Ъ-Ростов» писал, что Новочеркасский мусороперерабатывающий комплекс начнут строить в мае 2025 года, а запустят в 2026 году. Собеседник в министерстве также отметил, что В министерстве отмечают, что в Ростовской области уже ввели в эксплуатацию Волгодонской и Неклиновский отходоперерабатывающие комплексы, а Мясниковский МЭОК находится на этапе строительства.