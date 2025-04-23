Аварийный дом на улице Рябцева снесут в Нижнем Новгороде

Аварийный дом на улице Героя Рябцева планируют снести в Нижнем Новгороде за 5,6 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно информации, двухэтажный дом № 6 на улице Героя Рябцева был построен в 1953 году. Подрядчику предстоит снести дом, а также оборудовать временную дорогу вокруг дома. Работы необходимо завершить до 31 августа.
Заявку на конкурс можно подать до 30 апреля, подрядчика выберут 6 мая. Деньги на выполнение контракта будут выделены из городского бюджета Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее стало известно, что заброшенную школу снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгороде.