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Аварийный дом на улице Рябцева снесут в Нижнем Новгороде

Работы необходимо выполнить до 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

Аварийный дом на улице Героя Рябцева планируют снести в Нижнем Новгороде за 5,6 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, двухэтажный дом № 6 на улице Героя Рябцева был построен в 1953 году. Подрядчику предстоит снести дом, а также оборудовать временную дорогу вокруг дома. Работы необходимо завершить до 31 августа.

Заявку на конкурс можно подать до 30 апреля, подрядчика выберут 6 мая. Деньги на выполнение контракта будут выделены из городского бюджета Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее стало известно, что заброшенную школу снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгороде.