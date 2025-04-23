Деньги придут на карту до 30 апреля: СФР заявил о досрочной выплате пенсий

В преддверии майских праздников пенсионеры России получат майские пенсионные выплаты раньше обычного срока. В Социальном фонде России сообщают, что тем, кто получает пенсию на банковскую карту, деньги поступят до 30 апреля. Особенно это касается тех, кому выплаты обычно приходят с 1 по 5 число месяца. Обычный график перечислений через банки восстановится после праздников, начиная с 6 мая.