Деньги придут на карту до 30 апреля: СФР заявил о досрочной выплате пенсий

В преддверии майских праздников пенсионеры России получат майские пенсионные выплаты раньше обычного срока. В Социальном фонде России сообщают, что тем, кто получает пенсию на банковскую карту, деньги поступят до 30 апреля. Особенно это касается тех, кому выплаты обычно приходят с 1 по 5 число месяца. Обычный график перечислений через банки восстановится после праздников, начиная с 6 мая.
Досрочные выплаты коснутся всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Если пенсионеру положены дополнительные выплаты от Социального фонда, они тоже будут переведены досрочно. Все перечисления происходят автоматически, обращаться куда-либо для этого не требуется.
Те, кто получает пенсию через отделения «Почты России», будут получать деньги по обычному графику. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая, в этот же день можно будет получить выплату в кассе почтового отделения. Доставка пенсий почтой продолжится до 25 мая.
При необходимости уточнить информацию о сроках выплат можно в банках, почтовых отделениях или клиентских службах Пенсионного фонда.