Электротехническая промышленность: Узбекистан локализует продукцию на 5 трлн сумов

Планируется довести объем производства до 43 триллионов сумов, локализовать продукцию на сумму около 5 триллионов сумов. Будет реализован 71 проект на общую сумму 656 миллионов долларов с созданием 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидается, что объем экспорта достигнет 1,7 миллиарда долларов, а география поставок расширится до 70 стран.