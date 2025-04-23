Электротехническая промышленность: Узбекистан локализует продукцию на 5 трлн сумов

Речь шла о ключевых задачах на второй квартал и до конца года.
Планируется довести объем производства до 43 триллионов сумов, локализовать продукцию на сумму около 5 триллионов сумов. Будет реализован 71 проект на общую сумму 656 миллионов долларов с созданием 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидается, что объем экспорта достигнет 1,7 миллиарда долларов, а география поставок расширится до 70 стран.
Глава государства подчеркнул важность правильного выбора траектории развития электротехнической отрасли в условиях глобальных экономических колебаний и необходимость оперативной адаптации к рыночным требованиям.
Он отметил актуальность углубления локализации, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно работать с современными технологиями.
Президент поручил ответственным руководителям наладить тесную работу с каждым предприятием отрасли, оперативно решать возникающие вопросы в промышленных и логистических цепочках, а также диверсифицировать экспортную географию и активно осваивать новые рынки сбыта.