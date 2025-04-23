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Стало известно, какие дороги отремонтируют в НСО в 2025 году

В 2025 году в Новосибирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт шести объектов дорожной опорной сети.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в ходе работ будет приведено в нормативное состояние три автомобильные дороги общей протяжённостью 30,97 км, а также три мостовых сооружения общей длиной 194,33 метра.

Среди запланированных мероприятий — замена асфальтового покрытия на 17,5 км Ленинск-Кузнецкой трассы в Тогучинском районе. Ремонт также коснётся участков дорог вблизи сёл Усть-Каменка, Владимировка и Новоабышево, где обновят дорожное покрытие, установят новые знаки, обустроят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и нанесут разметку.

Одним из ключевых объектов станет мост через реку Орда, протяжённостью 145 метров, расположенный на 130 км автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Ордынском районе.