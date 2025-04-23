В Самарской области не нашли подрядчика на перевозку пассажиров судами «Валдай»

В Самаре прошел срок подачи заявлений на тендер по перевозки людей на судах «Валдай». В областном минтрансе рассказали, что на аукцион не было подано ни одной заявки.
Министерство транспорта региона искало компанию, которая займется курсированием «Валдаев» по маршрутам до Ширяево и Винновки. Стартовая цена тендера установилась на уровне 110 миллионнов рублей. Фирму должны были выбрать 22 апреля 2025 года, но выбирать было не из кого.
Сейчас представители ведомства подчеркивают, что поиск подрядчика будет продолжен, так как маршрут до Ширяево пользуется большой популярностью. Из-за этого даже были запущены дополнительные рейсы на судах МПКС.
Напомним, что с 2023 года в Самаре «Валдаи» перевозили пассажиров до Ширяево и Винновки. Среднее время дороги до Ширяево составляло 45 минут, тогда как более привычный жителям омик шел до деревни около 3-х часов.
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