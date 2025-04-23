На заводе «Ростсельмаш» сократили 2000 человек

«Мы наблюдаем резкое падение рынка, а также продаж российской сельхозтехники за первые два месяца 2025 года — более чем на 30% — по сравнению с началом предыдущего года. Притом что тогда был худший год за последние десять лет как для всей отрасли, так и для “Ростсельмаша”», — заявил «Коммерсанту» Бабкин.