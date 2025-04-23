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На заводе «Ростсельмаш» сократили 2000 человек

Ростовский завод по производству сельхозтехники «Ростсельмаш» из-за падения продаж сократили 2000 сотрудников. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил совладелец предприятия, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

Источник: правительство Ростовской области

«Мы наблюдаем резкое падение рынка, а также продаж российской сельхозтехники за первые два месяца 2025 года — более чем на 30% — по сравнению с началом предыдущего года. Притом что тогда был худший год за последние десять лет как для всей отрасли, так и для “Ростсельмаша”», — заявил «Коммерсанту» Бабкин.

Константин Бабкин рассказал, что в настоящее время 40% годового запаса сельхозтехники не распродано. Сейчас предприятие работает в режиме пятидневной рабочей недели, однако пришлось уволить 2000 сотрудников.

Также совладелец предприятия отметил: в 2024 году были открыты завод трансмиссии, завод прицепной техники в Таганроге и новый тракторный завод. Предприятия планировали расширять, но сейчас их развитие остановлено.