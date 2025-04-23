Названы самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Также стабильные и сравнительно высокие доходы наблюдаются у IT-специалистов, сотрудников сельского хозяйства, страховщиков, строителей, транспортников, работников добывающих и производственных предприятий. Представители этих сфер зарабатывают в среднем от 81 до 88 тыс. рублей.