Названы самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Средний уровень зарплат в Свердловской области продолжает расти и уже достиг отметки 80 тыс. рублей. Аналитики сервиса HeadHunter составили рейтинг самых доходных профессий региона — лидируют представители управленческих и стратегических направлений.
- Самыми высокими остаются зарплаты у топ-менеджеров: ежемесячно они в среднем получают 132,5 тыс. рублей. Эта категория традиционно занимает первое место в рейтинге, пишет Tagilcity.ru.
- На второй строчке — специалисты, занятые в сфере стратегического планирования, инвестиций и бизнес-консалтинга. Их доходы составляют около 111 тыс. рублей в месяц.
- Замыкает тройку лидеров автомобильная отрасль: зарплаты в ней достигают 97 тыс. рублей.
Также стабильные и сравнительно высокие доходы наблюдаются у IT-специалистов, сотрудников сельского хозяйства, страховщиков, строителей, транспортников, работников добывающих и производственных предприятий. Представители этих сфер зарабатывают в среднем от 81 до 88 тыс. рублей.
Таким образом, на фоне общего роста доходов в регионе сохраняется ощутимая разница между секторами экономики, при этом управленцы и специалисты по инвестициям остаются на верхних позициях.