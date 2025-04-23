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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области

Рекрутеры рассказали про реальные высокие зарплаты.

Средний уровень зарплат в Свердловской области продолжает расти и уже достиг отметки 80 тыс. рублей. Аналитики сервиса HeadHunter составили рейтинг самых доходных профессий региона — лидируют представители управленческих и стратегических направлений.

  • Самыми высокими остаются зарплаты у топ-менеджеров: ежемесячно они в среднем получают 132,5 тыс. рублей. Эта категория традиционно занимает первое место в рейтинге, пишет Tagilcity.ru.
  • На второй строчке — специалисты, занятые в сфере стратегического планирования, инвестиций и бизнес-консалтинга. Их доходы составляют около 111 тыс. рублей в месяц.
  • Замыкает тройку лидеров автомобильная отрасль: зарплаты в ней достигают 97 тыс. рублей.

Также стабильные и сравнительно высокие доходы наблюдаются у IT-специалистов, сотрудников сельского хозяйства, страховщиков, строителей, транспортников, работников добывающих и производственных предприятий. Представители этих сфер зарабатывают в среднем от 81 до 88 тыс. рублей.

Таким образом, на фоне общего роста доходов в регионе сохраняется ощутимая разница между секторами экономики, при этом управленцы и специалисты по инвестициям остаются на верхних позициях.