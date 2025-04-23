Китайские предприятия помогут в строительстве челябинского метро

Главная цель визита Алексея Текслера сюда — увидеть своими глазами, как производят оборудование для метро, тоннелепроходческие комплексы. Последнее особенно актуально для Челябинска, где строительство линий метротрамвая вошло в активную фазу. Как подметил Алексей Текслер, встреча с представителями предприятия полезна для налаживания кооперации между провинцией Ляонин и Южным Уралом и развития транспортной системы нашего региона.