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Китайские предприятия помогут в строительстве челябинского метро

Глава Челябинской области Алексей Текслер побывал в стенах Северной корпорации тяжелого машиностроения. Губернатор осмотрел производственные объекты и познакомился с выставочным комплексом китайского предприятия, расположившегося в Шэньянской зоне экономического и технологического развития.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Главная цель визита Алексея Текслера сюда — увидеть своими глазами, как производят оборудование для метро, тоннелепроходческие комплексы. Последнее особенно актуально для Челябинска, где строительство линий метротрамвая вошло в активную фазу. Как подметил Алексей Текслер, встреча с представителями предприятия полезна для налаживания кооперации между провинцией Ляонин и Южным Уралом и развития транспортной системы нашего региона.

Отметим, что город Шэньян — столица провинции Ляонин. В местной экономической зоне производят энергетическое, металлургическое, горнопроходческое оборудование.