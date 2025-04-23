В Перми начали подготовку монтажа 200-метровой арки ж/д моста через Каму

В Перми ведут подготовку к монтажу основной арки нового железнодорожного моста через Каму. На строительную площадку в районе КамГЭС доставили первые 130 тонн металлоконструкций из необходимых 6,5 тыс. тонн.
В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили о предстоящей сборке 200-метрового пролета. Для этого подготовили специальный стапель на левом берегу Камы. Пролет установят на опоры методом продольной «надвижки».
После завершения работ по продлению струенаправляющей дамбы Камской ГЭС подрядчик приступит к строительству временного технологического моста. Именно с него начнут возводить опоры основной арки.
В русловой части реки со стороны правого берега мостостроители завершают монтаж второго 77-метрового пролета — установили четыре из 13 опор, идет бетонирование еще двух. Строительство ведут с технологического моста.
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги.
На правом берегу Камы завершили установку 21 опоры для мостовой эстакады моста, идет монтаж 14 пролетов из 21. Эстакада пересечет реку Гайву и ул. Новогайвинскую.
На левом берегу возвели 16 опор из 30, уложили девять из 30 пролетных строений эстакады. Эстакада пересечет ул. Соликамскую и железнодорожные подъездные пути.
Общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км. Он позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Завершить строительство нового ж/д моста через Каму планируют в 2028 году.