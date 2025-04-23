В Перми начали подготовку монтажа 200-метровой арки ж/д моста через Каму

Общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км. Он позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Завершить строительство нового ж/д моста через Каму планируют в 2028 году.