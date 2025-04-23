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Индекс промпроизводства в Башкирии вырос более чем на 20%

За последнюю пятилетку индекс промышленного производства в Башкирии вырос более чем на 20%. Об этом рассказали в правительстве республики. Прогнозируется, что в 2025 году он составит 105% к прошлогодним показателям. Объем отгрузки в промпроизводстве за первые два месяца текущего года увеличился на 4,6%.

Источник: Башинформ

«Промышленное производство составляет основу развития экономики региона. Системный подход позволил республике занять первое место в рейтинге эффективности промышленной политики минпромторга страны. За последние 5 лет рост промышленности составил более 20%. Преимущественно такой результат достигнут за счет развития обрабатывающих производств, которые формируют более 70% всего объема отгруженной продукции», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

По данным вице-премьера региона — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, в сфере промышленности сегодня 98 приоритетных инвестпроектов на общую сумму свыше 510 млрд рублей с горизонтом реализации до 2036 года.

Как отметили в правительстве Башкирии, основные программы господдержки сферы из бюджета разных уровней будут сохранены.