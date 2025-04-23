Индекс промпроизводства в Башкирии вырос более чем на 20%

За последнюю пятилетку индекс промышленного производства в Башкирии вырос более чем на 20%. Об этом рассказали в правительстве республики. Прогнозируется, что в 2025 году он составит 105% к прошлогодним показателям. Объем отгрузки в промпроизводстве за первые два месяца текущего года увеличился на 4,6%.