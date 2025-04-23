Индекс промпроизводства в Башкирии вырос более чем на 20%

«Промышленное производство составляет основу развития экономики региона. Системный подход позволил республике занять первое место в рейтинге эффективности промышленной политики минпромторга страны. За последние 5 лет рост промышленности составил более 20%. Преимущественно такой результат достигнут за счет развития обрабатывающих производств, которые формируют более 70% всего объема отгруженной продукции», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.
По данным вице-премьера региона — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, в сфере промышленности сегодня 98 приоритетных инвестпроектов на общую сумму свыше 510 млрд рублей с горизонтом реализации до 2036 года.
Как отметили в правительстве Башкирии, основные программы господдержки сферы из бюджета разных уровней будут сохранены.