Кубанское УФАС выявило сотни нарушений в госзакупках

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило многочисленные нарушения в сфере государственных закупок в 2024 году. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства, из 1,3 тысячи поступивших жалоб обоснованными были признаны 510.
По итогам рассмотрения жалоб антимонопольный орган выдал 376 постановлений о привлечении к административной ответственности. Наибольшее число нарушений связано с некорректным описанием объекта закупки.
Постановления о привлечении к административной ответственности были вынесены по следующим статьям КоАП РФ:
• Нарушение выбора способа проведения закупки/дробление (83 случая).
• Нарушения при проведении процедур закупок, включая неправомерный допуск/отклонение участников (118 случаев).
• Нарушения при размещении информации об исполнении контракта (106 случаев).
• Нарушения при исполнении контракта (18 случаев).
• Нарушения сроков оплаты по контракту (50 случаев).
• Несвоевременное направление информации в контрольный орган (1 случай).
В рамках внеплановых проверок специалисты Краснодарского УФАС провели 655 мероприятий согласно ст. 99 44-ФЗ («О контрактной системе») и выдали 21 предписание.
Ранее сообщалось, что ущерб от экономических преступлений на Кубани в первом квартале 2025 года достиг 1,4 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.