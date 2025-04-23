ОАЭ станут страной-гостем ПМЮФ-2025

Эту новость озвучил заместитель руководителя Фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян на совместной пресс-конференции фонда и российского внешнеполитического ведомства.
Мероприятие пройдёт под названием «Право: уроки прошлого для мира будущего» и продлится с 19 по 21 мая в Петербурге. Хачатрян акцентировал внимание на важности темы форума, подчеркивая значимость правовых норм как фундамента экономических отношений и инструмента объединения народов и государств ради общего процветания и прогресса в условиях стремительно меняющегося мира.
Представитель «Росконгресса» напомнил, что прошлогодняя конференция собрала свыше пяти тысяч делегатов из восьмидесяти одной страны и провела более ста двадцати деловых сессий с участием более семисот экспертов. По его словам, организаторы рассчитывают вновь привлечь лидеров юридических, бизнес-сообществ и политиков из разных уголков планеты.
Ранее мы сообщили о том, что аналитики спрогнозировали загрузку петербургских гостиниц в дни ПМЭФ.