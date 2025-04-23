В Самарской области пересмотрят тарифы на вывоз мусора почти за 18 млн рублей

Депутат Октябрьского района Дмитрий Асеев выразил озабоченность найденной на сайте госзакупок документацией. Об этом он написал в своем тг-канале.
Согласно информации с портала, в Самарской области грядет изменение тарифов на «оказание услуг по измерению количества ТКО на территории Самарской области». Это значит, что подрядчик будет замерять количество выбрасываемого мусора.
Исходя из этой информации, компания проведет расчет и установит новые тарифы на оплату услуг по вывозу мусора. За эти замеры подрядчику должны заплатить почти 18 миллионов рублей.
Асеев отмечает, что измерения будут проводиться с помощью взвешивания каждого мусорного контейнера, установленного на КП.
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