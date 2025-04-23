В Омске начнут производить грузинский лимонад «Натахтари»

В Омске и Иванове будут производить «Натахтари» с четырьмя вкусами: груша, тархун, саперави и фейхоа. Напиток будет выпускаться как в стеклянных бутылках объёмом 0,5 л, так и в ПЭТ-упаковке объёмом 1 и 1,5 л.