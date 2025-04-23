В Омске начнут производить грузинский лимонад «Натахтари»

В Омске начнётся производство популярного грузинского лимонада «Натахтари». Напиток будут выпускать на заводе AB InBev Efes, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на заявление компании. Помимо Омска, производство планируется наладить также в Иванове.
Генеральный директор AB InBev Efes Николай Тюрников отметил, что локализация производства позволит сделать лимонад доступнее для российских потребителей. В компании рассчитывают, что этот шаг обеспечит стабильные поставки по всей территории страны.
Тюрников добавил, что дополнительные налоговые и акцизные поступления в бюджет в первый год запуска составят около 1 млрд рублей.
В Омске и Иванове будут производить «Натахтари» с четырьмя вкусами: груша, тархун, саперави и фейхоа. Напиток будет выпускаться как в стеклянных бутылках объёмом 0,5 л, так и в ПЭТ-упаковке объёмом 1 и 1,5 л.