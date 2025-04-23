Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге

В соответствии с подписанным документом, уже в новом учебном году мы направим студентов и магистрантов на шестимесячное обучение по направлению «ветеринарно-санитарная экспертиза» в Санкт-Петербург. Эта специальность сегодня крайне актуальна, так как специалисты в данной области занимаются профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний, передающихся от животных к человеку через продукты животного происхождения. Свою квалификацию в петербургском вузе будут повышать и наши педагоги, лаборанты.