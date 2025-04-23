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Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik.uz

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии посетила делегация Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины во главе с ректором профессором Кириллом Племяшовым.

Гости ознакомились с деятельностью университета, его научными исследованиями, осмотрели действующие учебно-научные лаборатории, виварий, а также инкубатор для подготовки научно-педагогических кадров.

После Кирилл Племяшов, удостоенный почетного звания профессора Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, выступил с лекцией. В вузе отметили, что подобные лекции в дальнейшем станут регулярными.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

В соответствии с подписанным документом, уже в новом учебном году мы направим студентов и магистрантов на шестимесячное обучение по направлению «ветеринарно-санитарная экспертиза» в Санкт-Петербург. Эта специальность сегодня крайне актуальна, так как специалисты в данной области занимаются профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний, передающихся от животных к человеку через продукты животного происхождения. Свою квалификацию в петербургском вузе будут повышать и наши педагоги, лаборанты.

сообщил проректор по международным связям Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии Одил Очилов

Ректоры двух университетов также договорились об организации студенческих летних лагерей как в Самарканде, так и в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии сотрудничает с 93 вузами по всему миру, более 20 из которых российские.