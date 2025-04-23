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Омский аэропорт получил новый красивый перронный автобус

Автобус оборудован всеми необходимыми системами.

Источник: Омский аэропорт

В автопарке международного аэропорта Омск (Центральный) появился современный перронный автобус производства Минского автомобильного завода.

Комфортное транспортное средство готово обеспечить качественную перевозку пассажиров между терминалом и воздушными судами. После прохождения всех необходимых технических проверок автобус выйдет на регулярные рейсы.

Особое внимание в новом транспорте уделено удобству пассажиров. В автобусе установлены климатические системы, поддерживающие оптимальную температуру как в холодное, так и в жаркое время года. Для маломобильных групп пассажиров предусмотрено 8 посадочных мест, что особенно актуально для путешественников с детьми и пожилых людей.