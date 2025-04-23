Омский аэропорт получил новый красивый перронный автобус

В автопарке международного аэропорта Омск (Центральный) появился современный перронный автобус производства Минского автомобильного завода.
Комфортное транспортное средство готово обеспечить качественную перевозку пассажиров между терминалом и воздушными судами. После прохождения всех необходимых технических проверок автобус выйдет на регулярные рейсы.
Особое внимание в новом транспорте уделено удобству пассажиров. В автобусе установлены климатические системы, поддерживающие оптимальную температуру как в холодное, так и в жаркое время года. Для маломобильных групп пассажиров предусмотрено 8 посадочных мест, что особенно актуально для путешественников с детьми и пожилых людей.